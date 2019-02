Las peticiones de Backstreet Boys al Festival de Viña del Mar

Backstreet Boys será uno de los números principales del repertorio del Festival de Viña del Mar y su llegada a Chile ha causado total expectación, a tal punto que los fanáticos quieren conocer todos los detalles del grupo.

Según revelaron a TVN los animadores del certamen, Martín Cárcamo y María Luis Godoy, la boy band norteamericana presentó algunas sencillas exigencias en su arribo a la ciudad jardín.

Los conductores recorrieron el camarín donde estarán A. J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson, quienes solicitaron 24 botellas de agua, mantequilla de maní orgánica, jugo de berries, pan de molde y frutos secos.

Los intérpretes de "I want it that way" y "Everybody" se presentarán el próximo 28 de febrero en la Quinta Vergara, mismo recinto donde cantaron hace 21 años.