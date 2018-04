Las peleas más notables en la historia de Wrestlemania

David Muñoz, Kevin Felgueras y Alberto Stephens, ADN

En los 33 eventos que lleva celebrado Wrestlemania, hay peleas icónicas que quedaron guardadas en la memoria de todos los fanáticos.

A pocos días de que se realice la versión número 34, en ADN repasamos los que, para nosotros, son 10 de los más inolvidables.

1.- Ricky Steamboat vs Randy Savage, Wrestlemania III:

El "Dragón" contra el "Macho Man". Una pelea que, hasta la actualidad, sigue siendo considerada una de las mejores en la historia de la WWE. El Pontiac Silverdome en Detroit, el 29 de marzo de 1987, vibró con dos de los mejores competidores que ha tenido la compañía.

Pese a que solo estuvo cuatro años, Steamboat influenció a muchos luchadores y siempre respondió a las expectativas, siendo introducido al Salón de la Fama en 2009. Savage, por su parte, llegó al Salón en 2015 (murió en 2011) y se le recordará siempre por su estilo, su reinado como campeón intercontinental y la relación que tuvo con otro nombre histórico de la actual WWE: Miss Elizabeth, quien fue su pareja durante mucho tiempo.

Respecto a la pelea, era tal la pasión que ambos tenían por la lucha libre, que planearon cada movimiento con semanas de anticipación. No resultó extraño, entonces, que el combate pasará a la posteridad como un clásico. Además, Savage había lesionado a Steamboat al golpearlo con la campana del ring. Había sed de revancha en el “Dragón”, y lo consiguió arrebatándole el cinturón al “Macho Man” luego de 15 minutos de pura técnica, emoción y dos grandes frente a frente.

2.- Bret vs Owen Hart, Wrestlemania X:

Los dos hermanos cara a cara, en la mejor pelea inicial en toda la historia de la WWE. Bret, un competidor inagotable y un campeón de la ex WWF inolvidable. Owen, un luchador determinado a ser más grande que el otro Hart y que destacó como monarca intercontinental y en parejas. Lamentablemente, su muerte en 1999 impidió que aumentara su legado.

Todo comenzó en Survivor Series 1993. Pese al triunfo de ambos juntos a Bruce y Keith (también parte del clan Hart), Owen fue el único eliminado de su equipo en la lucha y culpó a Bret. Dos semanas más tarde lo retó a enfrentarse, pero el mayor de la familia se rehusó.

En el Royal Rumble 1994, Bret y Lex Luger fueron co-ganadores porque se eliminaron al mismo tiempo. Para determinar quién iba a enfrentar primero a Yokozuna, hicieron un sorteo, el que ganó Luger. Ahí la historia se puso interesante, porque a Hart le dijeron que tenía que luchar contra Owen si quería su oportunidad titular.

Y la decisión salió perfecta, porque ambos hermanos dejaron todo en el ring. Uno buscando crecer para ser tan grande como su hermano, y el otro intentando recuperar su cinturón de campeón de la WWF. Una clínica de técnica en el cuadrilátero, porque estuvieron muy poco fuera de el. Y, lo más sorpresivo, el triunfo del menor de los Hart.

3.- Mickie James vs Trish Stratus, Wrestlemania XXII:

Dos que están en el top ten de las mejores luchadoras femeninas, brindaron una historia muy bien contada y que tuvo momentos de mucha euforia. Stratus ya estaba consolidada y era la campeona indiscutida, mientras que James hacía su camino como una fanática enamorada de la rubia y que terminó obsesionándose con ella.

Uno de los mejores feudos de las divas en el último tiempo, que llegó incluso a contar con intentos de besos por parte de James hacia Stratus. La monarca siempre la rechazó, y su rival comenzó a frustrarse y a hacer todo lo posible por quitarle el título.

Hace 12 años se enfrentaron en un combate bien llevado, con dominio de ambas y en lo que se denominó el "pasar la antorcha" de una mujer histórica a otra que empezaba a hacer historia. James ganó y así obtuvo el primer de sus seis reinados, quedándose a uno de la icónica rubia.

4.- Benoit vs HHH vs HBK, Wrestlemania XX:

Es una de las favoritas de todo el universo de la WWE. Es una de las batallas más épicas de la historia de Wrestlemania. Y es que se trata de un feudo perfectamente armado, una década de amistad entre dos inmortales y una leyenda que marcó un hito en el Royal Rumble del 2004.

Chris Benoit había logrado llegar hasta la vitrina de los inmortales, entrando como número uno a la batalla real y eliminando al Big Show como guinda de la torta. En tanto, HBK había dejado su vida en el ring en una increíble "Last Man Standing" contra HHH donde se determinó un empate, lo que hizo que "El Huego" llegara con el título en su poder a la versión número 20 de Wrestlemania.

Una lucha que de principio a fin encantó, con un ritmo exquisito, con las pausas necesarias para poner las cosas en orden y luego destrozar todo el lugar. Una complicidad muy pocas veces vista en elring entre los tres luchadores que tomaron cada quien su rol, dando espacio al espectáculo y, de paso, dejando marcado en el ADN de los fanáticos los últimos 7 minutos de esa obra de arte. Un sangrante Shawn Michaels, un Triple H rendido y un Benoit que recibía la logra con lágrimas en sus ojos.

Aquella, fue la primera vez que un campeonato mundial se disputaba en una triple amenaza en el evento más importante de la lucha libre...

5.- Bret Hart vs Stone Cold, Wrestlemania 13:

"It’s Wrestlemania Baby" decía Jerry "The King" Lawler en medio de esta batalla que no dejó indiferente a nadie.

Un joven Steve Austin hacia frente a la leyenda Bret Hart -que tenía a su familia en primera fila-, en una lucha de rendición. Nada importaba, nada descalificaba, nada era suficientemente cruel, solo había que hacer que tu oponente se rindiera... lo que, irónicamente, nunca sucedió.

Una pelea que transcurrió en sus primeros minutos donde todo puede salir mal: en medio del incontrolable público, donde la improvisación puede dar paso a una catástrofe. En este caso, Austin y Hart sabían muy bien lo que hacían. Minutos entre la fanaticada que daba vida a la transmisión televisiva, una que difícilmente podía seguirle el ritmo a ambos luchadores que fueron dejando todo en el ring para quedarse con la victoria.

Al más puro estilo clásico, la sangre no se hizo esperar, las sillas, la campana e incluso cables. Todo era válido. También lo fue tirar de su silla a uno de los comentaristas.

Una batalla que, de principio a fin, sedujo por su ritmo, por sus movimientos, por sus sorpresas y dejó un final "abierto", para continuar con uno de los feudos históricos de la ex WWF.

6.- Undertaker vs Shawn Michaels, Wrestlemania XXV:

Si hay una lucha que todo fanático debe conocer es esta.

Una de las mejores presentaciones del "Enterrador" en Wrestlemania. Un Undertaker rápido, ágil y capaz incluso de volar por sobre la tercera cuerda arriesgando más que una lesión.

Así también, una increíble actuación de HBK, que hizo honor al apodo de la "vitrina de los inmortales". Y es que no sólo soportó más de 30 minutos en el ring, sino que además no se cansó nunca de sorprender a su rival y a los miles de fanáticos que de un momento a otro no podían dejar de gritar.

Una batalla larga, pero que encanta, gusta y, a los más viejos, emociona. Es el recuerdo de una era distinta de la WWE. Es la postal que deja a esas dos súperestrellas en lo más alto.

El invicto contra Mr. Wrestlemania. El inmortal contra la leyenda. Las tinieblas contra la luz. Undertaker vs Shawn Michaels.

7.- Razor Ramon vs HBK, Wrestlemania X:

La primera Ladder Match en un show oficial de la WWE marcó un hito, no solo por el dato anteriormente señalado, sino que también en la forma en la que se debía entender el espectáculo a la hora de presentar un desarrollo sobre el ring. Tanto Michaels como Hall realizaron una presentación notable en el Madison Square Garden, en una pelea que se robaría WrestleMania X (lo que no era tampoco tan difícil, a raíz de la cartelera).

Lo especial de la lucha se basa principalmente en lo marcado en los roles de ambos luchadores, puesto que el "Heart Break Kid "estaba teniendo una interesante corrida como heel en esa época, mientras que Bad Guy cuenta con un respaldo importante, el que va in crescendo cuando cada vez Ramon se da cuenta de que su fuerza bruta no puede solventar la agilidad y viveza de Michaels.

El final llega con ambos dándolo todo sobre el ring, con HBK atrapado entre las cuerdas y con un público totalmente extasiado. Un verdadero clásico y que puso en la mesa la forma en la que se debe desarrollar una lucha con escaleras.

8.- The Rock vs Hulk Hogan, Wrestlemania X8:

Previo a la serie de Dream Matches que WWE nos ha dado en el último tiempo, el combate que comenzó todo fue el que quizás el que puso al mayor evento de la lucha libre al alcance de un mercado más mainstream y en el que se pudiese conjugar públicos de distintas épocas.

Tanto La Roca como Hogan representan el espectáculo mismo de la lucha libre, con sus personajes exagerados y amados por el público, por lo que el choque de ambos en WrestleMania X8 se transformó por default en un imperdible, independiente de que existiese o no una storyline, la que por fortuna hubo (algo tan difícil en los tiempos actuales).

Sin ser un ejemplo de un buen combate al ras de la lona, lo notable de la lucha radica en cómo los fans están inmersos en la batalla, puesto que el Skydome de Toronto está prácticamente vuelto loco con las acciones de ambos.

El final llega con The Rock alcanzando la victoria ante Hulk Hogan, generándose una serie de cambios especiales en el público, puesto que los asistentes en WM X8 apoyaron más al Hulkster. Una batalla sin igual que hizo romper la barrera de la imposibilidad de las peleas de ensueño.

9.- HBK vs Ric Flair, Wrestlemania XXIV:

El mejor retiro de un luchador visto en un combate. Con esa pura reflexión se puede analizar lo que ofrecieron ambos gladiadores en WrestleMania XXIV, en donde el Nature Boy cayó ante el Chico Rompecorazones.

Es quizás el mejor ejemplo del porqué Michaels se autodenominaba como el Mr WrestleMania, puesto que entrega hasta el corazón sobre el ring, en una pelea que de por sí contaba con una carga emotiva fuertísima, puesto que la carrera del 16 veces campeón del mundo estaba en juego.

Una serie de spots notables, como el moonsault fallido sobre una de las mesas de transmisiones, las disculpas de HBK a Flair por la sweet chin music, entre otros momentos, hacen del choque otro imperdible, con una despedida lacrimógena, pero que hace total justicia a la extraordinaria carrera del Nature Boy.

10.- Daniel Bryan vs Batista vs Randy Orton, Wrestlemania 30:

Lo que pudo ser un verdadero bodrio en cuanto a plan original, terminó siendo en el match de la noche en WrestleMania XXX. El "American Dragon" consiguió finalmente el premio mayor, en una pelea contra los dos ex miembros de Evolution, quienes ofrecieron un desempeño mucho más alto de lo que ambos acostumbran.

Vale mencionar que previamente, Daniel ya había ofrecido una pelea entretenidísima ante Triple H, con un resultado que le permitió ingresar en la batalla por los títulos máximos de la WWE y que contó con la interferencia de Stephanie McMahon.

A pesar de todas las triquiñuelas y pillerías de los heels de la pelea, Daniel logró alzarse con el triunfo al hacer rendir a Batista y permitir que el público presente en el mismo escenario donde se desarrollará WrestleMania 34 se fuese a su casa feliz, celebrando una victoria y coronación que hizo recordar a la vivida con Eddie Guerrero y Chris Benoit diez años antes de 2014.