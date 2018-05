Las mejores ofertas del CyberDay en su segundo día

Como es habitual cada año, los usuarios esperan ansiosos el día en que comienza el CyberDay para poder comprar con harto descuento, pero muchas son las marcas y poco se sabe de cúales son realmente los productos que se ofrecen más baratos.

El sitio Knasta.cl , destacó los productos más convenientes que se encuentran hasta el segundo día de la popular venta comercial. Las alfombras hasta ahora son las que tienen más descuento (hasta con un 77%), los set de baño y spa (hasta con un 70%), un coche de guagua (68% de descuento), una encimera Electrolux (66% de descuento).

Además, se puede encontrar un perfume Azzaro para hombre (con 63% de descuento), varios relojes marca Umbro (con 60% de descuento), junto con una plancha Phillips (60% de descuento).

Dentro de los muebles, la oferta más llamativa es el combo rack TV + columna Rio madeforstores en Sodimac que se ofrece con un 55% de descuento.

En zapatillas, La oferta más conveniente hasta ahora está en Paris donde por sólo $19.990 pueden encontrar modelos para mujer de la marca Reebok, Nike y Lippi.

Respecto a los vuelos, Tenemos a Latam que ofrece recorridos en el territorio nacional desde un 30 a un 58 por ciento de descuento. Con pasajes hacia La Serena, Concepción y Valdivia hasta por 15 mil pesos, incluyendo las tasas de embarque.

En viajes internacionales, la compañía ofrece ir de ida y vuelta a Ciudad de México por 369 mil pesos y a Río de Janeiro desde 154 mil 840 pesos.

JetsMart ofrece vuelos nacionales desde los 1500 pesos más tasas, además de viajes a Lima por menos de 20 mil pesos, de mayo a octubre de 2018.

En Skyairline se puede encontrar destinos nacionales desde menos de diez mil pesos más tasas fiscales. Con vuelos desde agosto a noviembre de este año.

Finalmente, tenemos las consolas, que siempre son apatecidas por niños y adolescentes. Los mejores precios en esta categoría se encuentran con el Super Nintendo classic a $89.990 y el Nintendo DS a $59.990 que incluye "The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D".