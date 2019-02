Las más grandes canciones de amor según el Ciudadano ADN

Para este Día de los Enamorados, Ciudadano ADN junto a Ricardo Martínez preparó una especial selección con las mejores canciones de amor.

¡Toma tus audífonos y disfruta! Incluso, puedes tomar nota para preparar algo romántico con esta perfecta música.

Whitney Houston - I will always love you

The Beatles - She loves you

Bee Gees - How deep is your love

The Beach Boys - God only knows

Queen - Love of my life

Nino Bravo - Un beso y una flor

Mecano - Me cuesta tanto olvidarte

Gianluca Grignani - Mi historia entre tus dedos