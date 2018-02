Las lapidarias y ofensivas reacciones masculinas tras rutina de Jenny Cavallo

La rutina humorística de Jenny Cavallo estuvo cargada de chistes sobre las mujeres y su rol en la sociedad, haciendo referencia a lo despistados que suelen ser los hombres.

A lo largo de su presentación las redes sociales se encendieron y las opiniones machistas se hicieron particularmente evidentes.

Los hombres reaccionaron intensamente a través de Twitter y mostraron su notorio enojo.

Por otra parte, también estuvieron algunos hombres que entendieron su humor y defendieron su participación.

