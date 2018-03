Las lamentables experiencias machistas que sufrió Ingrid Cruz

Un par de episodios bastante desagradables por lo machistas y violentos que fueron contó la actriz Ingrid Cruz, durante su paso por el matinal Mucho Gusto de Mega.



Allí, la artista contó que recibió unas propuestas indecentes, a pesar de que en una instancia estaba incluso con su pareja del momento.



El primer episodio ocurrió durante un desfile alternativo de moda alternativo en una discotheque, en el que incluso estaba hasta Carolina Fadic, la fallecida actriz que perdió la vida producto de un accidente vascular encefálico en 2002.



"Yo estaba con mi pololo de ese minuto. Y llega un tipo, me dice que era gerente de una marca de telefonía y me dice '¿cuánto me cobras por irnos?'", relató a un incrédulo, Viñuela. En ese entonces era bastante joven, razón por la que no supo cómo reaccionar. "Hoy en día estoy mucho más preparada para contestar algo así. En ese minuto quedé tan impactada y lo único que me preocupaba era que mi pololo no le sacara la cresta", expresó.



El otro episodio, según Cruz, fue cuando estaba mirando un automóvil que contaba con un precio sumamente elevado durante un evento en el Club de Polo San Cristóbal.



Allí, un tipo se le acercó y le dijo "mijita, si usted quiere, ya sabe lo que tiene que hacer", y a diferencia de la anterior experiencia "le tiré un par de chuchadas. Primero, estaba con una amiga. Entonces la primera reacción es como ‘¿Me estás hueviando?’, le contesté de mala manera y después lo agarré un poco para el leso y me fui".