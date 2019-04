Las inéditas fotografías de Emilia Clarke tras sufrir dos aneurismas

La actriz de Game of Thrones, Emilia Clarke, mostró varias fotografías tomadas durante su estadía en el hospital donde se recuperaba de un aneurisma cerebral, mientras daba una entrevista con la CBS.

La británica ha sido sometida a tres cirugías cerebrales desde el año 2011, desde que fue diagnosticada con una hemorragia subaracnoidea, una forma de accidente cerebrovascular causado por la ruptura de un aneurisma intracraneal.

En conversación con CBS News Sunday Morning, "Daenerys" recordó que la segunda hermorragia que sufrió casi le cuesta la vida, detallando que "un poco" de su cerebro "realmente murió".

"Si una parte de su cerebro no recibe sangre por un minuto, simplemente ya no funcionará. Es como un cortocircuito. Entonces, tenía eso", afirmó, agregando que los médicos no sabían de lo que se trataba con certeza.

En esa línea, agregó que "literalmente, estaban mirando mi cerebro y diciendo: 'Bueno, creemos que podría ser su concentración, podría ser su visión periférica [afectada]'", reveló, expresando que su mayor miedo era perder su capacidad para la actuación.

La artista de 32 años recordó que después de la segunda hemorragia le resultó mucho más difícil "ser optimista", pero le apoyó mucho su personaje en Game of Thrones.