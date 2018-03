Las icónicas apariciones de Stephen Hawking en la cultura pop

El físico británico, Stephen Hawking, falleció a los 76 años y dejó tras de sí un importante legado para la comunidad científica internacional.

Sin embargo, en vida trascendió más allá de su aporte a la cosmología y tuvo icónicas apariciones en la cultura pop.

La más importante de ellas es "La Teoría del Todo", una biopic sobre su vida protagonizada por Eddie Redmayne, que le valió el Oscar a mejor actor en 2015.

También forjó un importante lazo con Los Simpson a partir de 1999, serie que lo retrató en un total de cuatro ocasiones.

Consultado al respecto por The Guardian, Hawking admitió que en la serie animada de Fox "retrataron mi incapacidad de forma responsable".

El año 2000, el cosmólogo también apareció una vez más en otra serie de Matt Groening, Futurama, donde sorprendió como uno de los protectores del espacio-tiempo en el sexto episodio de la segunda temporada.

En 2012, le corrigió un "error de aritmética" a un ensayo sobre el Bosón de Higgs que escribió Sheldon de The Big Bang Theory. También fue nuevamente dibujado en la serie Los Padrinos Mágicos de Nickelodeon.

En 1993 encarna su propio holograma en Star Trek: Next Generation, y aparece jugando póker con Isaac Newton y Albert Einstein. En la instancia, este último le advierte: "El principio de la incertidumbre no te ayudará ahora, Stephen".

Las palabras de Hawking en un comercial también tuvieron lugar en la canción "Keep Talking" de Pink Floyd, que compuso David Gilmour en 1994.

El científico también tuvo decenas de referencias en Lost, Doctor Who, Superhero Movie, Malcolm in the Middle, The Avengers, Padre de Familia, El Laboratorio de Dexter y Jimmy Neutron.