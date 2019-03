Las fuertes declaraciones de Vasco Moulián sobre Yerko Puchento: 'Es misógino, vulgar y cobarde'

Jorge López, libretista y creador del polémico personaje de Daniel Alcaíno, "Yerko Puchento", fue despedido esta semana de Canal 13, por lo que la continuidad de Vértigo está en juego.

Este tema fue analizado en Muy Buenos Días, donde Vasco Moulián se refirió al actor y al conflicto que protagonizaron en 2016, cuando luego de una rutina del personaje, el crítico de televisión lanzó fuertes acusaciones contra Alcaíno.

En ese entonces, Vasco escribió: "Querido Daniel para esconderse detrás de un disfraz y herir a personas no se puede tener tejado de vidrio, tal vez también es tu ejercicio que tu víctima te responda, pero yo te quiero recordar tu tejado de vidrio, que nadie se atreve a mencionar, te quiero recordar Daniel que tuviste una enfermedad maldita que supiste enfrentar con mucho coraje, pero no estuviste solo Daniel, esa mujer maravillosa se llama Paula Zúñiga y se bancó horas y horas acompañándote en la clínica y una vez que te recuperaste mágicamente, me imagino que la dejaste de amar y te enamoraste de la gran Berta L".

Ahora, a tres años de ese suceso, el panelista de TVN nuevamente se fue en contra de Daniel, señalando que "yo me quiero referir al macro. Yo creo que esto es lo mejor le puede pasar a la televisión chilena. Es misógino, vulgar y cobarde".

Sobre el libretista y creador de Yerko, manifestó: "Jorge López, vecino mío, me lo encuentro todos los días, seguramente me va a encarar y todo, es el creador de esa especie de bombardeo, que es indefendible. No sé cómo alguien puede defender a ese personaje que le ha hecho tan mal a nuestro país, y a nuestras comunicaciones, como es 'Yerko Puchento'. Pésimo. Una excelente decisión de los ejecutivos de Canal 13. Los recontra felicito".