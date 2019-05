Las declaraciones del profesor Jaime Campusano sobre las mujeres que causaron debate

En el último capítulo de La Divina Comida de CHV el profesor Jaime Campusano hizo unas polémicas declaraciones.

Esto, cuando la modelo Camila Andrade aseguró que nunca aparecería desnuda en televisión, agregando que en la marcha feminista del 8 de marzo vio a decenas de mujeres protestando con su cuerpo, pero que ella no lo haría.

En este contexto, la actriz Carolina Paulsen explicó que las mujeres de aquella manifestación se desnudaron por igualdad, para que se deje de mirar al sexo femenino como un objeto sexual.

Sin embargo, Campusano expresó que "porqué encartucharse tanto, como haber sacado la Vedetón y los Team de Verano que le daban una alegría linda a la playa".



Foto: CHV

A lo que Paulsen le preguntó: "¿lo dices de verdad?", pensando que sus palabras eran una broma, sobre todo después de su discurso sobre el desnudo en la marcha del 8M.

El profesor continuó agregando que "este verano eran re fomes los teams en las playas, antes habían niñas preciosas, me gustaba ver a las chiquillas, yo no tenía ojitos de viejito degenerado, no, no, no… encontraba que estaba bien… ahora estaban tapaditas… no te digo que me dejaba como viejo lacho, pero lo encontraba agradable".

Las declaraciones del educador molestaron a Paulsen, quien aseveró que al parecer no había entendido nada, a lo que Campusano se defendió asegurando que sólo se había limitado a elogiar la "belleza" de las mujeres.

El tenso momento fue interrumpido por el exministro Marcelo Díaz, quien pidió terminar con el tema para pasar a otro.