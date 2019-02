Las críticas de Neven Ilic tras clasificar a la final de la competencia internacional en Viña

A pesar de haber clasificado a la final de la competencia internacional, Neven Ilic tuvo sus reparos en contra de la calificación que recibió en Viña 2019, además de cuestionar el sistema de votación con la aplicación en celulares.



"Estoy muy contento. Estaba un poquito nervioso. Sorprendido por los resultados y la verdad es que hay algo muy extraño pasando con una nota tres. Sé que no es mi país votando con esa nota por mí", dijo.



Según Ilic, la presentación de hoy no era para dicha calificación, pero que de todas formas "espero que mi país se motive y que tienen que votar por mí", para así tener un buen paso en el Festival.



En cuanto a la aplicación, el cantante dijo que "no me parece que sea así" la votación, ya que "hay países, como Cuba, que tienen problemas de comunicación, de descarga de aplicaciones y ellos también están evaluando pésimo a los cubanos".