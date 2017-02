Las críticas de Jorge Aravena a Jorge Sampaoli por el recambio de la Roja

Jorge Aravena, actual DT de Comerciantes Unidos de Perú, defendió el papel de Héctor Robles en el sudamericano sub 20, donde la Roja quedó eliminada en la fase de grupos.

"No ganar ni un solo partido no es bueno. Pero hay que respetar los procesos", señaló el técnico en conversación con el sitio AS Chile.

El Mortero acusó que Hugo Tocalli y su banda "estuvieron durante tres años en la sub 20 y no ganaron nada. El entrenador de la sub 17 (Alfredo Grelak), dirigió cerca de 80 partidos de preparación y apenas ganó cinco. Y nadie dijo nada".





"Hoy día que fracasa, que no le va bien a un entrenador chileno, todo el mundo quiere cortarle la cabeza. Hay que tener un poco de respeto por el trabajo de Héctor", puntualizó.

Sobre el papel de los técnicos extranjeros en Chile, para Aravena, "Salvo Sampaoli que lo hizo muy bien con la U y con la selección. Salvo Berizzo, que le fue muy bien con un equipo que nunca había sido campeón. Del resto, nada".

"Encima llegan a equipos grandes, llegan a dirigir tipos que hacen el curso de entrenador a distancia y por internet. Aquí en Perú no pueden terminar de entender que en Chile lleven a entrenadores que no los conoce nadie en el concierto sudamericano", disparó.





También precisó que "hace tres años atrás critiqué a Jorge Sampaoli porque no buscaba alternativas para los jugadores de la selección, a mí me criticaron ácidamente porque decían que estaba contra de lo que estaba haciendo Sampaoli".

"Hay que reconocer que en cuanto a resultados le fue bien, pero en cuanto a buscar alternativas de reemplazo para los jugadores, jamás lo hizo, jamás. Y hoy día le están exigiendo a Héctor Robles que consiga el recambio ¡Por favor!", concluyó.