Las condiciones que impuso Ignacio Lastra para asistir a Vértigo

Ignacio Lastra se mostrará esta noche en público por primera vez tras el accidente vehicular que lo dejó con el 80% de su cuerpo quemado.



El exchico reality asistirá al programa Vértigo y será entrevistado por Diana Bolocco y Martín Cárcamo. Sin embargo, su participación contará con algunas exigencias y no participará a la par de los otros invitados.



El estudio tendrá una temperatura entre 18° a 20°C, se utilizarán luces frías y Lastra no será maquillado con el fin de cuidar su piel.



Además, el exmodelo exigió que no haya ningún celular cerca de él al momento de realizar la grabación, la que se hará una hora antes de la emisión del programa, según informó La Cuarta.



Los trascendidos de distintos medios de comunicación son que Lastra habría exigido $8 millones por la exclusiva con Canal 13, donde "se tocarán todos los temas", señaló el director del programa Felipe Morales.