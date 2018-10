Las canciones más escuchadas en Spotify a diez años de su lanzamiento

Hace diez años, en octubre de 2008, los suecos Daniel Ek y Martin Lorentzon lanzaban Spotify en el mercado europeo. Una plataforma de música en streaming, que tiene una versión móvil y otra de escritorio, que ponía millones de canciones a disposición de los usuarios sin la necesidad de descargarlas.

Diez años en los que hemos podido disfrutar del nacimiento de nuevas estrellas, el ocaso de otras y la renovación de los artistas que tanto nos gustan y que año a año logran encantarnos aún más.

Desde Taylor Swift, Ed Sheeran, Coldplay, Bruno Mars o Lady Gaga, que se han convertido en grandes referentes del actual –y no tan nuevo- escenario musical, hasta Prince, David Bowie o Nirvana, quienes nos dejaron antes de tiempo.

Para celebrar este cumpleaños, la plataforma musical elaboró una lista de reproducción que incluye las canciones más escuchadas durante los últimos años en Spotify, donde aparecen grupos The Chainsmokers, The Killers o Black Eyed Peas y cantantes o raperos como Pharrell Williams, Emimen, Halsey o Drake.

En primer lugar, Spotify reveló las canciones más escuchadas año a año a nivel internacional. Todo mediante una lista en la que encontramos canciones como 'Human', de 'The Killers', que se convertía en el primer gran éxito en la plataforma de música en streaming.

Desde ahí, los usuarios también han disfrutado de otros temas como 'I Gotta Feeling', de 'The Black Eyed Peas', 'Danza Kuduro' de Don Omar y 'Happy', de Pharrell Williams.

2008: The Killers – "Human"

2009: The Black Eyed Peas – "I Gotta Feeling"

2010: Eminem, Rihanna – "Love The Way You Lie"

2011: Don Omar, Lucenzo – "Danza Kuduro"

2012: Gotye, Kimbra – "Somebody That I Used To Know"

2013: Macklemore & Ryan Lewis – "Can't Hold Us" (feat. Ray Dalton)

2014: Pharrell Williams – "Happy" – de Gru, mi villano favorito 2

2015: Major Lazer, MØ, DJ Snake – "Lean On"

2016: Drake – "One Dance"

2017: Ed Sheeran – "Shape of You"

En segundo lugar, la plataforma dio a conocer los grandes éxitos que ha registrado Spotify en España, donde destacan temas como 'Viva la vida', de Coldplay, 'Thrift Shop' de Macklemore y 'Despacito', el éxito viral de Luis Fonsi y Daddy Yankee.

Durante un espacio de cuatro años -desde 2009 hasta 2012-, las canciones más exitosas en España coincidían con los temas más escuchados nivel internacional.

Sin embargo, a partir de 2013 se produjo un cambio de tendencia que se ha mantenido hasta nuestros días.

2008: Coldplay – "Viva La Vida"

2009: The Black Eyed Peas – "I Gotta Feeling"

2010: Eminem, Rihanna – "Love The Way You Lie"

2011: Don Omar, Lucenzo – "Danza Kuduro"

2012: Gotye, Kimbra – "Somebody That I Used To Know"

2013: Macklemore & Ryan Lewis – "Thrift Shop" (feat. Wanz)

2014: Enrique Iglesias – "Bailando" - Spanish Version”

2015: Nicky Jam – "El Perdón"

2016: Enrique Iglesias – "Duele el Corazón"

2017: Luis Fonsi, Daddy Yankee – "Despacito"

Mientras que en último lugar, Spotify reveló las canciones más escuchadas en la historia de la plataforma de música en streaming. Una lista, liderada por el 'Shape of you' de Ed Sheeran, en la que podemos encontrar canciones de artistas como Drake, The Chainsmokers, o Justin Bieber, entre otros.

Ed Sheeran – "Shape Of You"

Drake – "One Dance"

The Chainsmokers, Halsey – "Closer"

Post Malone – "rockstar" (feat. 21 Savage)

Ed Sheeran – "Thinking Out Loud"

Major Lazer, MØ, DJ Snake – "Lean On"

Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber – "Despacito" - Remix'”

Justin Bieber – "Love Yourself"

Justin Bieber – "Sorry"

The Chainsmokers – "Don't Let Me Down"

Top de artistas con más streams de todos los tiempos:

Drake Ed Sheeran Eminem The Weeknd Rihanna Kanye West Coldplay Justin Bieber Calvin Harris Ariana Grande

Primeros 10 artistas en alcanzar los 1,000 millones de streams en Spotify:

Rihanna (2013) David Guetta (2013) Eminem (2013) Kanye West (2014) Avicii (2014) Coldplay (2014) JAY Z (2014) Katy Perry (2014) Drake (2014) Pitbull (2014)

Álbumes con más streams globalmente:

Ed Sheeran – ÷ Justin Bieber – Purpose Drake – Views Ed Sheeran – x Post Malone – beerbongs & bentleys The Weeknd – Starboy Drake – Scorpion The Weeknd – Beauty Behind The Madness Post Malone – Stoney Kendrick Lamar – DAMN.

Artistas femeninas con más streams globalmente:

Rihanna Ariana Grande Sia Beyoncé Nicki Minaj Adele Taylor Swift Selena Gomez Katy Perry Shakira

Continúa celebrando y revisa la playlist Decade of Discovery, con las canciones más reproducidas durante los últimos 10 años en Spotify, que incluye algunas de nuestras favoritas: 'Wake Me Up' de Avicii, 'Take Me To Church' de Hozier, 'HUMBLE' de Kendrick Lamar, 'Work' de Rihanna, 'Chandelier' de Sia, "Lean On" de Major Lazer, el 'Remix de Despacito' de Star-studded, y mucho más.