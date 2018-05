Las canciones de resistencia al sistema se tomaron el último capítulo de MundoVivo

Esta es la música que sonó en el décimoquinto programa de la temporada 2018 de MundoVivo, con canciones de resistencia al sistema en el marco de las celebraciones del 1 de mayo.

01.- Get Up, Stand Up - Bob Marley

02.- Latinoamérica - Calle 13

03.- Maleducao - JuanaFe

04.- Maldigo Del Alto Cielo - Banda Conmoción

05.- Milonga del Poder - Golosa La Orquesta

06.- Un rio de Sangre - Violeta Parra, Los Jaivas con Isabel Parra

07.- Plegaria A Un Labrador - Víctor Jara & Quilapayún

08.- El Arado - Víctor Jara

09.- Hubava Si, Moya Goro - Oratnitza

10.- Mister Follow - Fela Kuti & Africa 70