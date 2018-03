Las alternativas que barajó TVN para la conducción de "Muy Buenos Días"

El programa de farándula "Intrusos" de La Red, dio detalles sobre el rostro femenino que TVN quería en "Muy Buenos Días" en su matinal.

Luis Sandoval, panelista del programa, aseguró que el canal desmintió los rumores de supuestas conversaciones con Karla Constant sobre su posible llegada como parte del panel del matinal.

Sin embargo, uno de los nombres que sonaron más fuertes para la conducción del espacio era el de Diana Bolocco, con el fin de tener una dupla matrimonial entre la periodista y su esposo, Cristián Sánchez.

Pero eso no resultó como lo planearon, y el matinal de TVN quería a una de las animadoras más cotizadas actualmente, Carola de Moras, pero no como el reemplazo de María Luisa Godoy, si no como un apoyo para la actual conductora con el propósito de generar una dupla de mujeres que asuman la conducción de "Muy Buenos Días".