Las 15 teorías sobre el final de Game of Thrones

A horas del último episodio de Game of Thrones, la lucha por quedarse con el Trono de Hierro se ha convertido en el objetivo definitivo de sus protagonistas.

Tras la masacre de Desembarco del Rey, HBO preparó un desenlace de 80 minutos que ha generado expectación en fanáticos de todo el mundo.

El diario El País agrupó 15 de las principales teorías que circulan en las redes sociales. Este artículo está lleno de spoilers, por lo que deja de leer si aún no ves "The Bells", el penúltimo capítulo de la octava temporada.

1. No ha llegado el fin de los Caminantes Blancos

Aparentemente, el Ejército de la Noche fue destruido en "The Long Night", el tercer capítulo de la última temporada. Sin embargo, parece ser que su final fue demasiado rápido lo que ha hecho desconfiar a los fanáticos.

2. Tyrion también es un Targaryen y terminará en el trono

El odio de Tywin Lannister hacia su hijo Tyrion estaría basado no sólo en que mató a su esposa Joanna durante el parto, sino también en que es fruto de una violación de Aerys, el Rey Loco. Esto explicaría que los dragones se dejaran tocar por él y lo convertiría en un candidato al Trono de Hierro.

3. Bran controlará a Drogon

El más joven de los Stark vivo ha mejorado sus capacidades como cambiapieles y verdevidente, sin embargo, de momento no han sido suficientemente explotadas. Esta habilidad podría estallar en la recta final de la serie.

4. Arya se pondrá el rostro de un personaje clave

La más joven de las hermanas Stark pasó buena parte de su viaje en Braavos, donde se mantuvo entrenando como miembro de los Hombres Sin Rostro. Sin embargo, su habilidad no se ha explotado lo suficiente y podría ser clave en el desenlace.





5. Arya matará a Daenerys

Esta teoría está basada en la profecía de Melisandre, cuando afirmó que cerraría para siempre ojos marrones, azules y verdes. Todo indica que Cersei murió en el penúltimo episodio y el único personaje importante con ojos verdes es precisamente Daenerys, autora de la masacre de Desembarco del Rey.

6. Sansa matará a Daenerys

Se quedó en Winterfell al margen de la última batalla. Sin embargo, tiene en su poder la daga que acabó con el Night King que aún no ha usado y que ha tenido relevancia a lo largo de esta última temporada.

7. Sansa gobernará los Siete Reinos desde Winterfell con Tyrion

Se ha erigido como la candidata con mayor capacidad -por su inteligencia y pragmatismo- durante la última temporada. Además, su vínculo con Tyrion parece haber revivido durante la batalla de Winterfell. ¿Serán los últimos sobrevivientes?.





8. Jon morirá definitivamente

Cuando fue revivido por Melisandre, Jon continuó su vida porque tenía una misión que cumplir y que aparentemente aún no se ha revelado. Su destino sería similar al de Beric Dondarrion, cumplirla y morir.

9. Daenerys está embarazada

Durante la temporada siete, los guionistas sembraron muchas pistas de que la khaleesi podría estar embarazada de Jon Snow. Este hijo encarnaría el hielo y el fuego, sin embargo, tras los actos de su madre es probable que no alcance a dar a luz.

10. Varys envenenó a Daenerys

Antes de morir, Varys envió cartas a todo el reino sobre el verdadero origen de Jon Snow y también se mostró muy interesado en que la reina Targaryen se alimentara antes de la batalla de Desembarco del Rey. ¿Intentaba envenenarla?

11. Bran se sentará en el Trono de Hierro

Curiosamente, las casas de apuestas dan a Bran Stark como el principal candidato a sentarse en el Trono de Hierro. El principal argumento es que parece bastante improbable, algo que se ha hecho una tendencia de los guionistas.





12. Bran es el verdadero villano

Una tesis que circuló mucho en redes sociales es que Bran y el Night King eran la misma persona. Sin embargo, también se ha especulado de que podría ser su sucesor, ya que el Cuervo de Tres Ojos no le tiene ningún temor a la muerte e incluso, tal vez, la ansía.

13. Cersei no ha muerto

Muchos criticaron la muerte de Cersei Lannister en los brazos de su hermano. Sin embargo, aún no se han visto sus cadáveres, por lo que aún cabe la posibilidad de que continúe viva. Por otro lado, Jaime ya estaba bastante herido tras su pelea con Euron, por lo que sus chances son menores.

14. El Trono de Hierro queda vacío o se destruye

Una de las principales teorías es que tras los últimos sucesos habrá un cambio de paradigma en el modo de gobernar Westeros. Esto implicaría la separación de los Siete Reinos, una opción que toma fuerza si mueren sus principales aspirantes.

15. Sam está escribiendo la historia de Game of Thrones

Muchos han especulado que la encarnación ficticia de George R.R. Martin en la saga es Samwell Tarly y lo han apuntado como el cronista de la historia reciente de Westeros. Sería la última escena.

El último episodio de Game of Thrones se estrenará este domingo 19 de mayo a las 21:00 hora de Chile. Además, la semana siguiente en el mismo horario se emitirá "The Last Watch", un documental sobre la última temporada.

