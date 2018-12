Las 10 preguntas más machistas que 2018 nunca debió hacer

1 de 10





"Pero, ¿sabes perrear?". Lo de Martin Solveig en la gala del Balón de Oro hacia Ada Hegerberg ha sido un broche de oro a un año plagado de preguntas sexistas que mujeres y hombres han tenido que soportar. La jugadora del Lyon ha sido la primera mujer en ser proclamada mejor futbolista del mundo tras una temporada en la que hizo doblete, Liga y Champions, con el club francés. Por cierto, tras el bochorno global de la pregunta más criticada del año, la futbolista deja claro en las entrevistas que ella lo que quiere es hablar de fútbol.

"¿Y el anillo pá' cuándo?". O cómo Jennifer Lopez adoptó la frase más pechoña y entrometida en una canción de éxito incontestable a escala global. Lástima que la duda sea más propia del típico familiar confianzudo en cena de Navidad que de la artista que hizo que miles de niñas cantasen aquel himno liberador que fue el Ain't your mama.

"¿Cómo se siente al ser el único hombre del mundo que disfruta trabajando con su mujer?". La duda se la planteó Gonzalo Feito de Caiga Quien Caiga a Javier Bardem en Cannes en la rueda de prensa posterior a la premiere de Todos lo saben, película portagonizada por el actor y su pareja, Penélope Cruz. "La pregunta es de una falta de gusto tremenda", dijo él, provocando aplausos entre los presentes.

"¿Qué opina del apoyo de la actriz de 'Guardianes de la bahía', ya sabe, la de las tetas?". Este es el apunte sexista que en España el periodista Xavier Rius preguntó al político Ernest Maragall al pedir explicaciones sobre el balance diplomático internacional del proceso soberanista de Cataluña en una rueda de prensa. Más allá del ninguneo en favor de sus atributos (y de los impagables ojos en blanco de varias periodistas en primera fila al escuchar la pregunta a a partir del segundo 0:15 de este video), la portavoz del gobierno catalán, Elsa Artadi, decidió intervenir y pedir que no se repitiesen "comentarios machistas" por parte de los periodistas.

"¿Qué se siente al tener que trabajar con otras actrices en set de grabación?". Si a Bardem le pintaron compartir escenas con su pareja como un suplicio, Rachel Weisz apuntó al recoger su premio en los Gotham Awards por The Favourite (donde también aparecen Emma Stone o Olivia Colman) que está harta de que los periodistas tengan un doble estándar que no existe con los hombres: "Espero que algún día no muy lejano no se nos pregunte sobre qué se siente al compartir pantalla con otras mujeres. No creo que le pregunten eso a los hombres, aunque me podría equivocar", dijo en tono jocoso.

"¿Qué tiene que pasar para que los hombres y las mujeres dejemos de desafiarnos como si fuésemos rivales?". La intérprete, activista por la igualdad y miembro de la Plataforma Time's Up, Jessica Chastain, reaccionó de forma amable y para hacer entender al conductor Pablo Motos que el feminismo no es una lucha de sexos, le pidió un abrazo y le dijo: "¡No somos rivales! Tú y yo no estamos aquí rivalizando". Tras la muestra de cariño dijo: "Para que eso termine creo que lo que tendría que ocurrir es que haya más mujeres en puestos de liderazgo, para que ese liderazgo se pueda compartir. Eso ayudaría mucho. Todos los hombres que yo conozco apoyan evidentemente que las mujeres tengan una profesión, saquen adelante a sus familias y se ganen la vida. Así que no creo que nos quede tanto".

"Si pudieras chasconearte con tus amigas este 8 de marzo, lejos del trabajo, ¿cuál sería tu noche perfecta?". Incluso la conservadora Theresa May no daba crédito a la pregunta que le espetó una periodista el Día Internacional de la Mujer. Su respuesta lo dice todo: "Oh dios mío, vaya pregunta. Pues mira, nunca lo he pensado porque el Día Internacional de la Mujer está centrado en cómo afrontaremos la violencia de género, así que creo que no tendré tiempo de tener a mis chicas cerca y pasar una noche juntas, tal y como planteas".

"¿Qué se siente al interpretar a una mujer fuerte?". A Emilia Clarke la tienen harta cada vez que un periodista se acerca y le pregunta sobre su personaje en Game of Thrones. "¿Qué tal si en vez de contarte cómo es interpretar a una mujer fuerte, te cuento cómo es interpretar a una mujer, punto? Hay quitar el adjetivo 'fuerte' de ahí", dijo en la charla Women in Motion en el festival de Cannes, y añadió: "Es una pregunta que le han hecho demasiadas veces. "Es que, si estás diciendo que es fuerte, eso significa que si lo quitas... ¿hay una opción 'debil'? ¿Acaso crees que una protagonista femenina en una película va a ser una mujer débil? Estoy muy frustrada con eso, porque nunca preguntas por 'hombres fuertes' a no ser que sean fuertes físicamente. Cambiemos esta pregunta'", sentenció.

"¿Cuál es el secreto para mantener a tus fans cuando se atacan entre ellas?". Mon Laferte no se cortó en responder a una pregunta sexista en la presentación en México de su álbum, La Trenza. Lo hizo cuando un periodista recurrió al tópico de las mujeres comportándose como hienas en manada si están juntas. "Ese comentario es machista", le dijo. "Creo que tienes que informarte más o a lo mejor quitarte algunos prejuicios porque no está bien formulada tu pregunta" y reivindicó su trabajo añadiendo que "mucha gente estuvimos estresados, corriendo, para que después tú preguntes cuál es el secreto para que todas las mujeres te volteen a ver porque ustedes entre mujeres se tiren mierda, o sea, no mames", dijo Laferte. "Yo vengo aquí a hablar de mi música y de mi trabajo, no de pendejadas", apostilló.

"Pff, ¿para qué necesitas dos ordenadores?" La astrofísica Amber Roberts convirtió en viral su molestia por el micromachismo que sufren las mujeres en la ciencia cuando narró en Twitter cómo en un aeropuerto un chico refunfuñó al verla con dos ordenadores para pasar el control de seguridad y le preguntó burlándose para qué los necesitaba. Lo mejor, como en la mayoría de casos de este 2018, fue su respuesta: "Bien, uno es para mi trabajo en astrofísica y otro es para mi investigación en inteligencia artificial".