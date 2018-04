Lars von Trier podría volver a Cannes tras siete años de veto por dichos en favor de Hitler

Lars von Trier volverá a Cannes después de siete años de destierro, según las palabras del director del festival, Thierry Frémaux.

En conversación con la radio francesa Europe 1, Frémaux declaró que han estado conversando con el director danés y que un anuncio sobre su última película, The House That Jack Built, se haría en los próximos días.

Consultado si eso significaba la confirmación del regreso del cineasta, la respuesta del organizador despejó las dudas. "De alguna manera lo hice", dijo.

The House That Jack Built, protagonizada por Matt Dillon, relata los crímenes de un asesino en serie, por un periodo de 12 años. De acuerdo con un reportaje de The Hollywood Reporter, la cinta contiene “escenas de extrema brutalidad y violencia”.

En 2011, Lars von Trier declarado "persona no grata, con efecto inmediato" en Cannes.

En medio de una conferencia de prensa a propósito de su película Melancholia, el danés fue consultado por su gusto por la estética nazi, tal como él mismo había declarado en una revista.

El director lo reconoció y agregó unos comentarios sobre Adolf Hitler. “No puede decirse que fuera un tipo estupendo... pero me cae simpático", dijo.

"La verdad es que entiendo a Hitler. Creo que hizo cosas malas (...) pero creo que entiendo al hombre. Simpatizo con él un poco", agregó y rapidamente aclaró que no está en contra de los judíos.