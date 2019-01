Lars von Trier: Es falso que violé a Björk, pero es una buena historia

El director Lars Von Trier, acusado de misógino en varias oportunidades, se refirió al movimiento Me Too, en una entrevista concedida al diario El Mundo durante el Festival de Cannes, pero publicada ahora a apropósito del estreno en España de La Casa que Jack Construyó, su última película.

En la cinta, el personaje interpretado por Matt Dillon se queja y se pregunta: “¿Por qué tenemos que ser los hombres siempre culpables y las mujeres, víctimas?”, interrogante que nada tiene que ver con el movimiento de mujeres que han levantado la voz para denunciar la violencia sexual, de acuerdo con el realizador.

Según el danés, el guion fue escrito "antes de que empezara todo" y “también antes de la elección de Trump”.

"MeToo me parece una idea muy buena, pero peligrosa. Algunas personas están siendo sentenciadas por la opinión pública, y eso no es muy democrático. La regla que tenemos en la mayoría de los países es que eres inocente hasta que se demuestre lo contrario".

“Así que aunque es una buena idea, veo que también está causando un problema a pesar de que no entro en Twitter ni en Facebook. Cuando empezó el MeToo, Björk (con quien trabajó en 'Bailarina en la oscuridad') me denunció. Es algo que he tenido que desmentir”, agregó.

Y cerró con una provocación: “Ahora la gente piensa que violé a Björk. Lo que es totalmente falso. Pero es una buena historia. Es más interesante decir que lo hice que lo contrario”.