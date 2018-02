Larissa Riquelme celebró su cumpleaños 33 con emotivo mensaje

Larissa Riquelme cumplió 33 años de edad este jueves y lo celebró con un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram.



"Doy gracias a Dios por este nuevo año de vida, hoy celebro que he pasado por victorias,

que he aprendido de las experiencias vividas, que cuando he tropezado me he levantado de nuevo con más fuerza y más valentía", publicó la paraguaya.



La modelo se acordó de su pareja Jonathan Fabbro, quien se encuentra detenido por violar a su ahijada de 11 años. "He reído, he llorado, pero le agradezco el hecho de haber estado conmigo siempre, también a mis amigos, familiares, a mi compañero de vida, que han puesto su lluvia de amor y apoyo en mi camino", agregó.



Por último, aseguró sentirse con "una esperanza renovada, nuevas fuerzas para remontarme a las alturas. Tengo el empuje para no dejar que las dificultades sean un problema imposible en mí".