Lanzarán una NES Zapper que puede ser utilizada en televisores modernos

En el marco de la celebración del Consumer Electronics Show 2019 (CES), se presentó una curiosa solución para quienes son amantes de los videojuegos clásicos, pero que han debido sufrir con la imposibilidad de disfrutar todas las bondades de las consolas antiguas con los televisores actuales.



Según Kotaku, se trata de una NES Zapper moderna, la famosa pistola que venía con la primera Nintendo, que es totalmente funcional con las pantallas actuales.

El accesorio se llama Hyper Blaster HD, y curiosamente solo funciona con consolas NES originales. Para su uso, se sincroniza su sensor con el televisor moderno, por medio de un adaptador dedicado.



Para quienes no lo sepan, la primera pistola, la Zapper, no funciona en la actualidad con las pantallas modernas, ya que no detecta la luz que se despliega.



Vale decir que la compañía detrás del accesorio, Hyperlink, aún no revela la fecha de lanzamiento ni tampoco su precio, pero es cosa de tiempo para poder jugar otra vez Duck Hunt y otros títulos similares como corresponde.