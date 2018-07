Laia Grassi: "Hacíamos muy buena pareja con Alexis"

Laia Grassi tuvo una relación importante con Alexis Sánchez antes que el delantero nacional iniciara su romance con Maite Rodríguez, la cual duró cerca de dos años.

Y después de mucho tiempo, la diseñadora española habló de su relación con el delantero chileno en Las Últimas Noticias. "Hacíamos muy buena pareja, era muy buen chico y tengo un muy lindo recuerdo de él".

Además, Grassi habló sobre la visita que realizó a Tocopilla junto ala riete nacional. "Me acuerdo de que el sol estaba cayendo y había como un mar de nubes. Parecía un océano. Y el sol se reflejaba en las nubes. Espectacular. Me quedé sin palabras. Me gustaría volver y verlo otra vez"

Sobre su presente la hiapana remató diciendo que "en mi trabajo viajo mucho y tengo una lucha diaria. Los deportistas también viajan mucho y su lucha es constante. Hay motivaciones diferentes y cada uno tiene sus gustos (…) no le he puesto mucho énfasis a ver a nadie, pero si conocer a alguien especial, por mucho que yo viaje, siempre se puede llegar a compaginar".