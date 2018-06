Lágrimas, recuerdos y un show sorpresa: el emocionante Carpool Karaoke de Paul McCartney

Paul McCartney fue el protagonista de un emotivo capítulo de Carpool Karaoke, el segmento más exitoso del programa Late Late Show de James Corden.

Como ya es tradición, el animador del espacio repasó los éxitos más destacados de su invitado. Y, en esta ocasión, esa selección incluyó clásico inmortales como "Drive my car" y "Let it be", en la cual Corden no pudo contener las lágrimas por el recuerdo de su abuelo.

Durante los 23 minutos de duración del video, McCartney recorre Liverpool y visita la casa donde vivió en la adolescencia y donde creó algunas de las primeras canciones de The Beatles junto a John Lennon. Al piano, en el que fuera su living, interpretó “When I’m 64”.

Este Carpool Karaoke terminó con una sorpresa para los asistentes a un pub. Los comensales, ya sorprendidos por las cámaras y la presencia de Corden, no pudieron contener la emoción cuando, al caer un telón, Paul McCartney y su banda hicieron sonar los primeros acordes de un set en vivo que comenzó con "A Hard Day’s Night", siguió con "OblaDi, Oblada", "Love Me Do", "Back In The USSR" y terminó con "Hey Jude".