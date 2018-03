Lagos y propuesta de Guillier por conflicto marítimo con Bolivia: "¡Por favor, seamos serios!"

El expresidente de Chile, Ricardo Lagos, se refirió a las polémicas declaraciones de Alejandro Guillier, quien en la antesala del viaje a La Haya sostuvo la opción de intercambiar mar con soberanía por territorio con la misma característica.



Al respecto, el también otrora ministro indicó que "qué quiere que le diga. Cuando un señor cuando lo van a nombrar una acción empieza a decir que cambia territorio por no sé qué, ¡por favor, seamos serios!".



Por otro lado, Lagos también se refirió a los cuestionamientos en contra de Michelle Bachelet por el infructuoso cierre de Punta Peuco.



Al respecto, el exmandatario recordó a cuando era ministro del MOP y se opuso a su construcción durante el gobierno de Eduardo Frei, quien ordenó la edificación.



"No estaba dispuesto a hacer una cárcel de esa naturaleza porque se me dijo que si no habrían situaciones muy complejas y difíciles y yo en ese momento dije: 'Ese es un juicio que tengo que hacer yo como ministro de Obras Públicas' y como ministro no estoy de acuerdo con eso y no hay ningún peligro a la democracia chilena el que no se haga eso", rememoró.