La WWE está haciendo todo lo posible por quedarse con Kenny Omega

A 21 días de que se lleve a cabo el Royal Rumble en Arizona, la WWE sigue buscando participantes para uno de los eventos más esperados del año.

El sitio WrestleVotes, uno de los medios especializados de lucha libre en Estados Unidos, aseguró en las últimas horas que la empresa le hizo una millonaria oferta a Kenny Omega.

Una fuente, mediante un mensaje, les indicó que "están haciendo todo lo posible por tenerlo. Si no lo logran no será por falta de esfuerzo, la decisión ahora depende de él".

Vale recordar que, el pasado 4 de enero, Omega perdió el título pesado de New Japan Pro Wrestling en Wrestle Kingdom 13 frente a Hiroshi Tanahashi.

Además del canadiense, Vince McMahon también busca convencer a Tetsuya Naito y Yujiro Kushida.

Texted a source regarding Omega & WWE’s offer to him. Got back “If they don’t land him, it’s not their fault for lack of effort. They’ve done what they can”



Translation: WWE wants Omega. I’m assuming the offer is strong, especially financially. Decision is all his at this point