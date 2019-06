'La vístima y Chimuelo': J Balvin aludió nuevamente a virales chilenos

El cantante J Balvin nuevamente aludió en sus redes sociales a un viral chileno, esta vez fue la palabra "vístima".

En su cuenta de Instagram, el colombiano primero escribió en una foto "me regañaron- la vistima", como la equivocación de la exvecina de Sergio Jadue, Elizabeth Ogaz.

En otra foto "saludos a todos los Chimuelos del mundo", lo que sus seguidores chilenos lo aludieron inmediatamente al fallecido pájaro de Renato Barrera.

Por otra parte, muchos de sus seguidores acusaron que no se refería a ese Chimuelo, ya que el significado de la palabra es "que no tiene uno o más dientes", y en la foto aparece J Balvin con cuatro dientes de oro, que lo hacen ver como si no tuviera dientes.

Hace poco más de un mes, Bad Bunny también había aludido al viral nacional en la red social. "No te hagas la vissstima ok", escribió.

No es la primera vez que J Balvin se refiere a bromas chilenas, ya que incluso estrenó una canción bajo el título Siempre papi, nunca inpapi, frase creada por Nicole "Luli" Moreno.