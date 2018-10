La visita a Chile de Julieta Venegas como parte de evento literario

Luego de una pausa de dos años el Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires (FILBA) volvió a tener una sede en Santiago. Fueron dos jornadas que se llevaron a cabo esta semana, con invitados como la poetisa canadiense Anne Carson, la escritora argentina María Montero y la cantante mexicana Julieta Venegas.

La intérprete de "Andar conmigo"y "Me voy" había participado antes del evento en la capital trasandina, donde vive actualmente. "Es más que nada afinidad y empatía con todo lo que hace el FILBA que es, básicamente, promover la literatura en todos lados. Yo soy muy partidaria de que los libros te pueden cambiar la vida", comentó a ADN.

Para la versión local del festival, que se realizó en la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales, la artista debió escribirse cartas con el chileno Álvaro Bisama y leerlas al público. "Eso de sentarte un rato, imaginar y reflexionar sobre un tema con alguien es súper lindo. Y con un escritor, mejor. Es una conversación entre comillas, pero muy linda", dijo.

El interés de Venegas por la literatura no es desconocido ya que suele hacer recomendaciones a través de sus redes sociales. Al ser consultada por su libro inolvidable, destacó dos: "Tengo 'Jane Eyre', de Charlotte Bronte, que leí hace años y me sigue pareciendo hermoso, me cambió la vida. Y este año me gustó mucho María Gainza con 'El nervio óptico' porque es un poco inclasificable, mezcla diferentes géneros'".