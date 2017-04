Francisco Mouat

Lucas Pereyra es un escritor cuarentón en crisis. La crisis de la edad, de la pareja, de cómo arreglárselas con la plata siendo escritor. Y en ese mundo en crisis, Lucas Pereyra decide viajar desde Buenos Aires a Montevideo para sacarle mejor rendimiento económico a un anticipo literario y aprovechar de encontrarse con una mujer que lo obsesiona: Magalí Guerra Zavala. Repárese en los apellidos de esta guapa uruguaya (Guerra Zavala), que se ganará legítimamente a lo largo de las 160 páginas de esta muy entretenida novela el derecho a que Pedro Mairal la haya titulado así: La uruguaya.

Entre otras tantas gracias, La uruguaya de Pedro Mairal desmonta esta idea tan extendida entre varios de nosotros, de que lo uruguayo (a excepción del fútbol, por supuesto) casi siempre es sinónimo de buena onda.

No le irán bien las cosas a Lucas Pereyra, por supuesto. Mejor dicho, para que La uruguaya funcione como novela, el protagonista debe fracasar, y nosotros, sus lectores, asistir con él al desmoronamiento del amor, la ley del deseo, la familia como la entendemos en su formato clásico, la economía doméstica y la del país.

La primera vez que leí a Pedro Mairal, fue cuando un amigo me envió por e-mail hace cerca de diez años una crónica suya llamada "El culo de una arquitecta". Me deslumbró y me hizo reír desde el primer párrafo: "No suelo concordar con el prójimo varón sobre cuál es el mejor culo. Noto un gusto general por el culito escuálido de las modelos flacas. A mí me gustan grandes, hospitalarios, macizos. Me gusta el culo balcón, que sobresale y se autosustenta como un milagro de ingeniería. El culo bien latino, rappero, reggaetón, de doble pompa viva y prodigiosa". A partir de esa lectura, comencé a buscar todo lo que escribiera Pedro Mairal. Hoy, el texto de "El culo de una arquitecta" forma parte de su libro Maniobras de evasión, que editó en Chile la editorial de la Universidad Diego Portales.

Celebro la reciente publicación de su última novela, La uruguaya, donde Pedro Mairal vuelve a refrescarnos con una narración ágil, divertida, muy bien construida, en la que Lucas Pereyra puede llegar a convertirse en un personaje poco querible, pero tan humano y real como cualquiera de nosotros.

La uruguaya, de Pedro Mairal, de editorial Planeta.