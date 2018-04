La talla machista con la que Negro Piñera recibió críticas en Instagram

Varios cuestionamientos tuvo un meme que compartió Miguel Piñera en su Instagram, en donde ponía a la figura de la mujer como un objeto en el tema del embarazo.



A través de la red social, el Negro compartió la imagen que daba cuenta de que "la pizza quemada, la cerveza congelada y la mujer embarazada son consecuencias de no haberla sacado a tiempo".



El meme no tuvo buena aceptación, puesto que no fueron pocos los comentarios que reclamaban el tono machista del mensaje.

Una publicación compartida por Miguel Piñera (@negropinera) el Abr 18, 2018 at 2:58 PDT