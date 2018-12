La ex chica reality Dominique Gallego desató variados comentarios en redes sociales al subir una fotografía manejando en bikini, aunque no fue precisamente por la imagen que captó la atención de los usuarios, si no por lo que comentó en la publicación.

En la foto, la ex "Pelotón" sostuvo lo siguiente: "Manejando de vuelta de la playa. Es para parte??? Por inmoral jajajaja".

Tras ello, algunos usuarias le respondieron que efectivamente fueron multadas por conducir de aquella forma por la ciudad.