La suerte del Chino Ríos: Le llegaron dos autos de regalo a su casa

Marcelo Ríos recibió una sorpresa tan grande que de inmediato la compartió en sus redes sociales. El ex tenista número del mundo fotografió el momento donde dos modelos de automóviles, un Kia Morning y un Sportage, llegaron a la puerta de su casa.

¿La razón? El pasado 13 de abril el "Chino" chocó su modelo McLaren 570 S, el cual quedó con daños irreparables.

Ante esto, la marca coreana interactuó mediante Twitter con la ex raqueta nacional y escribió: "¿Buscando un auto? ¿Qué tal un All New Morning?" De inmediato, y con su característico sello, el ex tenista respondió que si se lo traen a la casa los recibía feliz.

La fábrica asiática reaccionó, le pidieron su dirección para entregar los encargos. Como muestra de agradecimiento, Marcelo Ríos, que cuenta con más de 300.000 seguidores, publicó la imagen en su cuenta.