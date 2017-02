La sorpresiva opinión de Luksic sobre su meme comparado con tirano de Game of Thrones

Andrónico Luksic fue consultado en su flamante cuenta de Twitter por los memes que aluden a su persona.

La pregunta formulada por el usuario Juan Herrera -a modo de parodia del personaje de Los 80- tuvo una sorpresiva respuesta: "Las tomo con humor! Hay memes bien creativos. Otros duelen, pero así son las reglas".

Sin embargo, no todo quedó allí. Ya que el tuitero contraatacó mostrándole el meme que lo compara con el fallecido tirano de la serie Game of Thrones, Joffrey Baratheon, conocido por su veta sádica y temperamento incontrolable, cruel e infantil.

"A propósito, creo que este es uno de los buenos y creativos. No sé si te molestó", consultó Herrera. Pero la respuesta del empresario fue más sorprendente aún: "No, en absoluto. Lo que sí creo es que me mejoraste bastante".

