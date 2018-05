La sentida respuesta de Christell por críticas a su físico: "No quiero verme así"

La recordada Christell, la niña que a los 5 años se lució en el programa "Rojo" de TVN, no la está pasando bien y lo hizo saber por medio de su cuenta de Instagram, respondiendo a sus seguidores que la critican por su físico.

Junto con subir una imagen reciente de ella, escribió: "No tienen idea la vergüenza que me da subir esta foto… Así soy… Esta soy… pero no estoy feliz… no quiero verme así y sé que solo yo puedo cambiarlo…".

En esa línea, añadió: "Por años he luchado y lidiado con la ansiedad y por Dios que es dificil, más cuando no solo se presenta como ganas de comer…", añadió la joven.

La cantante además recordó que "muchos me dicen 'oh que gorda estas', 'debes cuidarte' y créanme que lo he intentado…".

Además, sostuvo: "Debido a muchas cosas que me han pasado a lo largo de mi vida desarrollé una insegurad enorme…he llegado a odiarme y no querer mirarme al espejo…”.

Finalmente, Christell concluyó su mensaje diciendo que "hoy decido cambiar eso y comienzo a aceptarme y a preocuparme por mi, gracias a quienes siempre han estado y buscado ayudarme y si subo esto es para que me acompañen en este viaje de amor propio y cuidado!".