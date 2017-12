La ruta del Viejito Pascuero por todo el mundo

Google lanzó una aplicación virtual que te permite saber en qué parte del mundo se encuentra el Viejito Pascuero.

En vivo y en directo, puedes seguir en un mapa el trayecto de este personaje ficticio inspirado en San Nicolás.

Google Santa Tracker está disponible en su versión web y también ha sido habilitada para Android de manera gratuita.

