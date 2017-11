La Roca reveló los tres rivales a los que enfrentaría si regresara a la WWE

A pesar de que hace bastante rato de que no vuelve a los rings para dar un combate, la posibilidad de que The Rock nuevamente dispute un encuentro en la WWE siempre ha estado rondando, puesto que él mismo ha alimentado esa esperanza.



La última de estas situaciones se dio durante la Comic Con celebrada en Los Angeles, en donde manifestó sus elecciones a la hora de enfrentar a un oponente.



"Tengo dos rivales en mente…bueno tres. Uno sería Triple H, The Game. Otro podría ser 'The Beast' Brock Lesnar, y el último podría ser el que actualmente necesita una patada en el trasero, Roman Reigns", expresó.



Como era de esperar, esta última fue la más vitoreada junto a la del Juego, aunque vale decir que con este caso se ha especulado desde hace tiempo, incluso para encabezar un WrestleMania.

The Rock names the 3 guys he wants to Wrestle !! @therock #WWE . . ذاروك يختار ثلاث مصارعين الي يريد مواجهتهم، تربيل اتش او بروك ليسنر او رومان رينز. Una publicación compartida por ⠀⠀ 「IT'S JUST」 (@thereality_era) el 31 de Oct de 2017 a la(s) 11:57 PDT