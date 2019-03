La rivalidad entre Ronda Rousey y Becky Lynch sería real

A poco de enfrentarse en el main event de Wrestlemania 35, la rivalidad entre Ronda Rousey y Becky Lynch habría alcanzado su punto más crítico.

Según Diva Dirt, el enojo de la excampeona de la UFC sería real con la Irlandesa, quien se burló de su marido en Twitter.

La discusión en la red social fue muy dura, y tuvo su momento peak cuando Rousey amenazó con salirse del guión y pelear en serio con Lynch.

Todo comenzó cuando la irlandesa le dijo que se preocupara de mejorar y no creerse mejor que el resto, a lo que la monarca femenina de RAW contestó que sus movidas eran falsas.

Keep that F word out of your mouth and concentrate on getting better at this business instead of trying to remain above it. Looking forward to seeing you real soon. pic.twitter.com/i52k4sFh2X — The Man (@BeckyLynchWWE) 28 de febrero de 2019

F word? You mean “fake”? Fake like your non sensical BS “armbar” that doesn’t even work and just looks like you’re holding the dick you wish you had? pic.twitter.com/dr6OklYces — Ronda Rousey (@RondaRousey) 28 de febrero de 2019

Huh, it *does* look exactly like one now that you mention it. pic.twitter.com/bHZfEGJRPF — The Man (@BeckyLynchWWE) 28 de febrero de 2019