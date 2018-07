La respuesta de Alejandra Fosalba a Luis Dimas tras decir que "se me insinuó"

Durante el fin de semana, Luis Dimas aseguró que la actriz Alejandra Fosalaba se le insinuó sexualmente durante el rodaje de Takilleitor.

En un reportaje de Revista Sábado, se entregan detalles sobre esta cinta considerada para mucho como "la peor de la historia" y que entregaba detalles sobre el consumo de cocaína del Rey del Twist.

En esa instancia, Dimas reconoce que "Alejandra Fosalba se me insinuó" y agregó que "no me gusta meterme con compañeras porque pierdes".

En su cuenta de Instagram, la actriz publicó un video a modo de respuesta.