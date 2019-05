La reprimenda feminista de la chef Fernanda a participante de MasterChef Chile

El capítulo de este domingo de MasterChef Chile el nuevo eliminado fue Javier Lizama, ya que no logró convencer al jurado con sus empanadas, las cuales fueron cocinadas con poca sal y porque la masa estaba cruda.

Sin embargo, hubo otro momento que fue muy comentado en redes sociales, el cual fue protagonizado por una de las participantes más polémicas del programa culinario: Bárbara Lackington.

Todo esto luego de que la modelo de 19 años hiciera un comentario machista que no fue del gusto de Fernanda Fuentes, chef y jurado del espacio de Canal 13.

Lackington hizo unas empanadas con un fuerte pebre que, según ella misma, fue "hecho para hombre", pues el picor no podría ser aguantado por mujeres. Tras sus palabras, Fuentes se molestó y se lo hizo saber.

"Barbarita, está muy rico, yo lo he aguantado, no me he puesto a llorar ni nada. No puedes catalogar algo para hombre o para mujer", comenzó diciéndole la chef, a lo que Bárbara respondió: "Pero es que hay mujeres que son más fuertes".

"Yo también soy muy fuerte, y soy mujer", dijo Fernanda, ganándose el apoyo de los tuiteros, ya que a ellos tampoco les pareció correcta la actitud de la joven aspirante.

Ame la parada de carro de la chef fernanda 💅🏼 "también soy muy fuerte y soy mujer" #LaCocinaDelTerror pic.twitter.com/3VK4e3z3fG — Cata Paz (@catalinapazhe) 29 de abril de 2019

CHEF FERNANDA REIVINDICANDO EL FEMINISMO, LA AMO CALETAAAA #LaCocinaDelTerror — 🌙 (@vlntncg) 29 de abril de 2019

Bien chef Fernanda la parada de carro! #LaCocinaDelTerror — camila (@camila99757914) 29 de abril de 2019

Me encantó que Fernanda dijera que no se puede catalogar algo para mujer u hombre. Bravísimo #LaCocinaDelTerror pic.twitter.com/7ZSGDQghvJ — MM (@Ferprov88) 29 de abril de 2019

Aguante la Chef Fernanda, quedó claro que es la única que es capaz de criticar a los cuicos.



El pelao y Carpentier, les quedan las rodillas coloradas con cada presentación de los weones, sean menos piola, weones poco profesionales.#LaCocinaDelTerror pic.twitter.com/XEo3IHAV28 — Héctor Ignacio (@PerfHector133) 29 de abril de 2019