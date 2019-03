La reina del twerking Geri Hoops confesó que está arrepentida de haberse hecho una cirugía estética

Geri Hoops, la reina del twerking en Chile, confesó en su cuenta de Instagram que está arrepentina de haberse realizado una cirugía de implantes mamarios.

La bailarina, quien tiene 1.2 millones de seguidores en la red social, uso sus "stories" para contestar preguntas, y uno de sus seguidores le preguntó sobre sus operaciones, según consigna M360.

"No sé cuál es la palabra que debía usar. De hueona, de insegura. Trabajaba en eventos y usaba sostenes con relleno. Cuando me echaron de Prisa, con el finiquito que me dieron, inmediatamente me operé", reveló Hoops mediante un video.

Agregando que "me arrepiento hasta el día de hoy porque jamás me imaginé que iba a hacer clases de twerk, porque molestan muchísimo porque pesan. Dejé de correr y subir cerros. Doy gracias a dios que ese doctor no me quiso poner más, porque yo me quería poner 500 cc".

Además, la reina del twerking lucha constantemente contra sus inseguridades. "Lo que no me gusta es ser tan baja. En verdad mido 1,56, 1,57, no sé. Soy patas cortas, porque mucha gente que es más baja que yo, se ve más alta por el largo de piernas", expresó la bailarina.

"Otra cosa que antes me daba lata es tener los ojos separados, pero no hay nada que se pueda hacer. O me acepto así o me acepto así. Me gusta parecerme a un reptiliano, pero quiero ser iluminati", finalizó en tono de broma.