La red de bots a favor de los proyectos de educación del gobierno que se activó llegado marzo

Este lunes los usuarios de Twitter comenzaron a notar que ciertos mensajes de apoyo al proyecto de admisión del Gobierno se repetían incesantemente, encontrando que había una red de usuarios tanto falsos como reales que difundían los mensajes, lo que fue advertido por diputados de oposición.

Hay dos opciones: o los twitteros están muy alineados con la Ministra Cubillos o bien la ministra debería exigir mas "mérito" y esfuerzo a quienes llevan su estrategia en redes sociales. pic.twitter.com/908ChIk61w — Gonzalo Winter (@gonzalowinter) 4 de marzo de 2019

Son cuatro los mensajes que se repitieron en numerosas cuentas en redes sociales este lunes:

–Llego tarde a mi casa después del trabajo y ayudo a mis hijos con las tareas para que les vaya bien. Su rendimiento también es mi esfuerzo, entonces ¿por qué no puedo elegir donde quiero que se eduquen?

–Queremos volver a elegir la educación de nuestros hijos, porque nos esforzamos día a día para que salgan adelante y puedan optar a una vida mejor. Pedimos a los parlamentarios hoy votar a favor de la idea de legislar #AdmisiónJusta y volver a hacer de la educación una decisión!

–Todavía hay niños que no han podido matricularse, porque sus madres se niegan a meterlos en el colegio que les tocó y no al que quieren. ¡No queremos que el Estado nos imponga donde deben estudiar nuestros hijos! #AdmisiónJusta @gonzalowinter @diputadagirardi @camila_vallejo

–Un sistema ciego a la decisión de los padres no es #AdmisiónJusta. @PepaHoffmann, @rodrigodiputado, @Camila_RojasV y @LuisPardoS voten hoy a favor de la idea de legislar este proyecto que nos devuelve la esperanza de que nuestros hijos puedan seguir esforzándose!

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, descartó ser la responsable detrás de la red de apoyo a la iniciativa comentando que "mi única responsabilidad es aquello de lo que nos hacemos cargo".

La polémica iniciativa rechazada por los tecnócratas que busca reformular la Ley de Inclusión y el Sistema de Admisión Escolar fue dividida en dos, con una propuesta para que los colegios puedan seleccionar por mérito, utilizando pruebas o notas; y otro que decreta nuevos criterios de selección, dejando la primera preferencia de cupos para niños que estén en residencias del Sename.

