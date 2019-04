La Rancherita conquistó a Ricardo Montaner en programa

Carolina Molina -conocida como la Rancherita- sigue intentando conquistar México con su voz, y para aquello, está participando en un programa de talentos en el país azteca y ya decidió quién será su nuevo coach: El venezolano Ricardo Montaner.

"Estoy en México tratando de hacer mi carrera, promocionando mi música. Y ahora una amiga mandó mis videos sin que supiera y quedé (en La Voz). La semana pasada apareció el capítulo de mi casting, donde el jurado se tenía que dar vuelta", sostuvo la intérprete en conversación con La Cuarta.

Consultada sobre qué canción había elegido para lucirse en "La voz de México", indicó que "tuve que aprende una canción que me pasaron ellos, era una en inglés de Cristina Aguilera, tenía miedo que se me olvidara, pero no pasó".

Finalmente, reveló por qué eligió a Montaner para que la ayude a llegar al estrellato. "Estaba Belinda, Yahir, Lupillo Rivera y me quedé con Ricardo, porque sentí que es el más internacional, es el mayor de todos y porque estoy haciendo ritmos latinos", cerró.