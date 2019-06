La RAE da en desuso 2.793 palabras por considerarlas obsoletas

“1914 – 2014. Marta PCampos”, lleva por nombre la exposición que recopila las casi 2.800 palabras que, en 100 años, desaparecieron. La propuesta invita a redescubrir y a darle vida a algunos términos que se consideran muertos.

La exposición, a cargo del Instituto Cervantes, agrupa palabras como adéfago (persona que come mucho), urbanía (urbanidad), adegaño (aledaño, adyacente), encenagado (revuelto o mezclado con cieno), entre otras.

Según Clarín, el director del Instituto Cervantes, el poeta Luis García Montero, dijo que "La lengua está viva, está pegada a la piel de la sociedad"; mientras que el profesor titular de sociolingüística en la facultad de filosofía y letras de la UBA, Alejandro Raiter, indicó que "a juzgar por el resultado, me parece que no hay criterios permanentes o claros del todo. Claro que no reviso todo el diccionario. Las academias de los distintos países pueden proponer regionalismos, nombres de yuyos y etcétera. Autores españoles y latinoamericanos consagrados son importantes fuentes", finalizó.

En esta web se encuentran las palabras olvidadas, la página pretende habilitar un espacio en la red donde se puedan encontrar las palabras que, a pesar de haber sido eliminadas de la RAE, continúan perteneciendo al vocabulario.