La quinceañera mexicana Rubí lanzará un disco pop

Las redes sociales y Youtube la volvieron la quinceañera más famosa del año 2016. Ahora la mexicana Rubí Ibarra García va por la segunda parte de su era mediática y cuenta que pronto lanzará un disco de música "grupera- pop".

La menor de edad se volvió una celebridad mundial cuando se hizo viral la invitación a su fiesta de cumpleaños en la localidad de La Joya, del estado San Luis de Potosí. Más de 1.300.000 usuarios de Facebook confirmaron asistencia al evento, al que luego llegarían más de 10 mil personas, en medio de la atención de los medios internacionales.

En diálogo con el periódico La Nación de Costa Rica, la adolescente comenta que "sigo yendo a la escuela. Mis amigos me dicen que le eche ganas a lo que estoy haciendo. La verdad estoy feliz y contenta con el apoyo de la familia y los amigos".





La joven cuenta que en La Joya "donde vivo no hay internet, tampoco señal, por eso cuando salgo aprovecho para hacer publicaciones o transmisiones en vivo en mi Facebook. Cuando salgo también aprovecho para saludar a la gente que se me acerca".

Sobre su proyecto musical relata que "es una locura esto que me está pasando, pero locura de la buena, estoy haciendo mi sueño realidad. Estoy agradecida con la gente que me quiere y con la que no".

Rubí explica que "estoy preparando el sencillo en el género grupero-pop. Desde que estaba chiquilla me gustaba cantar en festivales y reuniones familiares. Se me abrieron muchas puertas y muchas oportunidades, decidí aprovecharlas y hacer lo que me gusta".