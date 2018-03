La prepotente respuesta de Miguel "Negro" Piñera a periodista a minutos del cambio de mando

Desde temprano se comenzó a recibir a los invitados al cambio de mando realizado en el Congreso. Entre esos, quien más llamó la atención fue el hermano del mandatario, Miguel "Negro" Piñera.

A dos minutos de la ceremonia, el músico aún no ingresaba al recinto, por lo que una periodista de TVN le preguntó por qué no había entrado a la ceremonia, ya que el mandatario electo estaba a minutos de asumir

A esto respondió: "Hacía mucho calor adentro, qué rico estar aquí esperando a mi querido hermano Sebastián, del cual estoy muy orgulloso".

Tras su respuesta, la reportera le hizo ver que el mandatario electo ya había ingresado, y que por protocolo no podía entrar una vez que las puertas se cerraran, afirmando que entraría igual ya que es el hermano del Presidente.

El diálogo se puso tenso entre los dos, dado que se comenzó a incomodar con preguntas en torno a su invitación y un supuesto conflicto dentro del recinto.

"¿No se produjo ninguno problema al interior del edificio?", preguntó la periodista. "¿Cómo se te ocurre? No hablís hueas…ya, me enojé. ¿Cómo me van a sacar si soy el hermano del Presidente? Cuando entre Sebastián entro yo", finalizó.