La pregunta de Piñera a Heller: '¿Cuándo va a tener estadio la U?'

En el marco de su visita al estudio de Mucho Gusto en Mega, el Presidente Sebastián Piñera realizó un par de bromas y comentarios en contra de la U, a raíz de la presencia además del timonel del medio de comunicación y de Azul Azul, Carlos Heller.



Durante su participación en el espacio, la máxima autoridad del país habló de paso de sus gustos deportivos, en donde se mostró muy partidario de Colo Colo, a pesar de que más tarde expresó que toda su vida ha sido hincha de la Universidad Católica.



A pesar de esto, Piñera asveró que "a los hinchas de Católica y la U los colocolinos les tenemos tremenda envidia, porque nunca hemos podido ganar el campeonato de Segunda División".



Ante esto, Heller le cuestionó sus colores, consultando "¿Usted es de Colo Colo? No creo. Usted es de la Católica".



Luego, el Presidente sostuvo que "toda mi vida he sido hincha de la Católica, pero por un momento nos involucramos en Colo Colo con un grupo de amigos. Y fíjese que Colo Colo ganó cinco campeonatos y llegamos a la final de la Copa Sudamericana".



Tras esto, Piñera le preguntó a Heller "¿Cuándo va a tener estadio la U?", a lo que el mandamás de la U respondió que "cuando usted me ayude a que me reciban en un lugar".