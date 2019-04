La potente reflexión de la hija de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza sobre la delincuencia

En agosto de 2017, Rafael Araneda y su familia sufrieron un portonazo que los dejó muy afectados, y hace algunas semanas debieron revivir el incidente en el juicio oral en el Centro de Justicia.

Luego de superar esta compleja situación, el tribunal procedió este jueves a la lectura del veredicto contra los tres imputados, y mientras que Andrés Montero Borges y Nicolás Villagra Toledo fueron condenados por el delito de robo con intimidación, el tercer involucrado, Juan Chávez Yancapan, fue absuelto de los cargos que se le imputaban.

Sobre esto se refirió Martina Araneda, quien compartió una profunda y sentida reflexión en redes sociales. Al respecto, la joven señaló que "Chile es un país donde da mucha lata denunciar y seguir el proceso penal por lo largo e injusto que es muchas veces. Yo, como víctima de un portonazo, les digo que si queremos un Chile más seguro para nuestro futuro, hagamos lo que nos corresponde como víctimas, que es denunciar y pasar por el proceso penal".

En esa línea, agregó que "sé que muchas veces no están los medios, o da susto hacerlo por las consecuencias que esto puede tener, o simplemente no somos escuchados como deberíamos porque no hay suficientes pruebas, porque no hay testigos u otras razones. Pero, mientras se pueda, hagámoslo! Vale la pena".

Además, señaló que "sé que mi situación no fue de las peores y estoy segura que hay personas que han pasado por cosas peores de la que me ocurrió a mi, pero creo que, sea un delito pequeño o un delito gigante, este debe ser denunciado!".

Asimismo, sostuvo que la delicuencia "no puede ser permitida de ninguna forma y, creo que personas que han pasado por situaciones iguales o peores saben que, da lo mismo tu pensamiento político, tu religión, tu clase social o tus valores, nadie debería pasar por situaciones en las que su seguridad se ve afectada".

"Sé que por esto me van llegar muchas críticas pero les digo antes de criticar o decir algo que se hagan la pregunta: ¿Que hubiera sentido yo en sus zapatos? Si alguien contesta felicidad o justicia, que sea bienvenido a criticar y a juzgar, pero como digo esto no es un tema de religión, color, nacionalidad o educación; es solo por construir un Chile mejor en el que TODOS nos sintamos más seguros en todo ámbito de la vida", concluyó la joven de 17 años.