La potente reflexión de Gala Caldirola sobre la maternidad

Gala Caldirola nuevamente se cansó de la mala onda que recibe a través de redes sociales y decidió responderles a aquellas mujeres que la critican por preocuparse de ir al gimnasio y no trabajar, además de "desligarse" de su rol de madre.

En esa línea, la española compartió un reflexivo mensaje con la intención de hacer recapacitar a sus seguidoras, producto de un comentario que recibió en que una usuaria señalaba que "las mujeres chilenas que sí somos trabajadoras no tenemos tiempo para ir al gimnasio como Gala, que no lo es".

Respecto a eso, Gala comenzó escribiendo que "a veces, cuando tengo tiempo, me dedico a leer los comentarios que me dejáis. Y así como a veces el cariño llena mi corazón también veo comentarios que me llenan de rabia!".

Luego, agregó que con este mensaje quiere hacer meditar a sus seguidoras, ya que "realmente alguien puede creer que una mujer madre de un bebé de 1 año no es trabajadora???".

"Quiero dirigirme a la persona que escribió ese comentario y le pediría que se acercase a su madre, y le dijera: "mamá, tú me diste la vida, tú pasaste mil noches despierta tratando de calmar mis llantos aunque tuvieras mucho sueño y al día siguiente despertabas con una sonrisa cuando mis ojitos se abrían para empezar conmigo el día aunque estuvieras agotada... te preocupabas de que estuviera limpia, vestida, de mi desayuno, de mis meriendas, de mis comidas y de mis cenas, de darme mis remedios y mucho amor cuando inevitablemente me enfermaba...", manifestó.

Para luego agregar que "tú me enseñaste a decir mamá, a decir papá, me enseñaste lo que está bien y lo que está mal. Jugabas conmigo aunque yo sé que estabas cansada, pero eso no te importaba... lo importante era yo y mi buen desarrollo!".

"Volviste a gatear por mí! y no me soltaste la mano jamás hasta que aprendí a caminar! Menos mal que estabas siempre ahí, me salvaste de muchos golpes!! La verdad es que si no fuera por ti mamá, no sería de mí.' Ser madre es el trabajo más complejo, pues nadie te enseña hacerlo, no tiene horarios ni pereza, así que ve y pregúntale a tu mamá: fui mucho trabajo?", expresó.

Finalmente, la joven invitó a sus seguidoras a reflexionar, sobre todo a aquellas "personas que todavía creen que las mujeres que crían a sus hijos NO trabajan!! Y en especial las MUJERES que denigran a su propio género con pensamientos tan machistas y mediocres! #goodnight #supermamis".