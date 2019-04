La polémica pelea entre Anuel AA e Ivy Queen a través de redes sociales

Anuel AA probablemente está pasando por el mejor momento de su carrera musical, pero, pese a que tiene una agenda muy ocupada, aún tiene tiempo para generar polémicas a través de redes sociales. Esta vez, arremetió en contra de la mismísima Ivy Queen.

Mediante sus stories, el intéprete de "Sola" escribió un duro mensaje en el que hacía referencia a "La Caballota", ya que señalaba que "Cómo me van a decir que una mujer que no pega una canción hace más de 7 años es la 'reina del reggaetón', los números no mienten".

Posteriormente, le posteó a su novia, Karol G, que ella es "la reina del reggaetón". Si bien en ningún momento etiquetó a "La Potra", los mensajes de igual forma llegaron a ella.

Obviamente, la autora de "Yo quiero bailar" se molestó y decidió responderle a Anuel por medio de la misma red social; sin embargo, ella fue de frente y decidió etiquetar a su colega: "¿Será que tengo que recordarte de dónde yo vengo? Culicagao Anuel AA, ¡¡¡Tú no quieres cruzarte con la reina!!!".

Ante esto, Emanuel Gazmey trató de calmar las aguas, asegurando que no quiere que sus fanáticos y los de Ivy Queen armen una controversia "donde no la hay". Además, expresó que él tiene su propia opinión y que deberían respetarla.

Finalmente, "La Diva" escribió en Twitter que toda esta polémica es una falta de respeto a su carrera y trayectoria musical: "Construí, a base de sacrificios, cimientos para armar un puente por el que hoy caminan mujeres. Siempre abogando a la unión femenina y apoyando muchísimo al talento nuevo".