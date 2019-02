La polémica frase con la que Yuri impactó al público en la Quinta Vergara

Yuri se presentó al cierre de la segunda jornada festivalera en Viña del Mar y sorprendió a todos con una polémica frase.

Tras haber interpretado algunas de sus canciones más populares, llamó al escenario a su compatriota Carlos Rivera, también jurado del Festival.

Mientras lo presentaba, la cantante impactó a todos cuando aseguró que no se podía acercar mucho a él, sino la golpean. "Ya no puedo apacharlo porque si no me rompen el hocico".

Pese a que lo dijo en tono de broma, sus dichos no generaron una buena reacción a través de las redes sociales.